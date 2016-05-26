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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4443444444454446

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 468
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 468
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:10

  cohan написав:kreuz советы дело неблагодарное, но все же:
первый значительно слабее
https://www.cpubenchmark.net/compare/In ... 3560vs3448
(проверьте на cpubenchmark точные модели процессоров, но i3 все же ерунда всегда был,
норм начинаются от i5, а еще лучше i7 даже бюджетных)

в остальном Вы правильно размышляете, и поможет только Ваша экселька с прозвоном поддержки и сравнением других магазинов:
например, в Эльдоорадо он может быть дешевле - а там и ПУМБ 5% кажется + рассрочка
в Альфе нет лимита сверху (или уже есть? 2000?), но конечно сама категория техника маленькая (2%, выше не видел)
в Комфи еще можно получить 5% при онлайн оплате, но вот подарочная карта может не прокатить при онлайн - звоните им
а еще есть Эпицентр, там тоже есть ноуты и кое чего с бонусами...

в общем ;) экономия - тоже труд )

ну и всегда помните - что можно ОТМЕНИТЬ сразу же при онлайн, если не зашел бонус,
хотя, конечно, нужны свободные средства

Дякую, Ельдо з ПУМБом ще пропрацюю, а от в Альфі такої категорії не маю, в Епіку ще навіть не випускав собі картку лояльності, а Цитрус із АлЛо не видають у пошуку нічого путнього. Тому Комфі найбільш реальний варіант наразі, щоправда незрозуміло, чи 5% дають тільки за онлайн оплату чи за будь-яку безконтакнту (https://comfy.ua/ua/keshbek-za-bezkontakt.html), бо тоді можливо найпростіше розділити одну покупку на 2 чеки? Роблять таке у Комфі? Як то їм треба пояснювати?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:16

  kreuz написав:
  cohan написав:kreuz советы дело неблагодарное, но все же:
первый значительно слабее
https://www.cpubenchmark.net/compare/In ... 3560vs3448
(проверьте на cpubenchmark точные модели процессоров, но i3 все же ерунда всегда был,
норм начинаются от i5, а еще лучше i7 даже бюджетных)

в остальном Вы правильно размышляете, и поможет только Ваша экселька с прозвоном поддержки и сравнением других магазинов:
например, в Эльдоорадо он может быть дешевле - а там и ПУМБ 5% кажется + рассрочка
в Альфе нет лимита сверху (или уже есть? 2000?), но конечно сама категория техника маленькая (2%, выше не видел)
в Комфи еще можно получить 5% при онлайн оплате, но вот подарочная карта может не прокатить при онлайн - звоните им
а еще есть Эпицентр, там тоже есть ноуты и кое чего с бонусами...

в общем ;) экономия - тоже труд )

ну и всегда помните - что можно ОТМЕНИТЬ сразу же при онлайн, если не зашел бонус,
хотя, конечно, нужны свободные средства

Дякую, Ельдо з ПУМБом ще пропрацюю, а от в Альфі такої категорії не маю, в Епіку ще навіть не випускав собі картку лояльності, а Цитрус із АлЛо не видають у пошуку нічого путнього. Тому Комфі найбільш реальний варіант наразі, щоправда незрозуміло, чи 5% дають тільки за онлайн оплату чи за будь-яку безконтакнту (https://comfy.ua/ua/keshbek-za-bezkontakt.html), бо тоді можливо найпростіше розділити одну покупку на 2 чеки? Роблять таке у Комфі? Як то їм треба пояснювати?


о, бесконтакт дело!
я бы пошел по пути покупки сертификата, но надо выяснить как быстро он становится активным/с деньгами,
+ на сертфиикат могут не давать 5% сами Comfy (хотя например Брокард дает, но не дает потом им скидки оплатить - схема зачета скидок всегда многограннам и может ограничиваться условиями),
а вообще просто позвоните и напишите в чат на сайте,
ну и подойдите в магазин - скажите что две карты, сумма пополам, что можно сделать, больше денег нет - потратил в пятницу, за бонусы, думаю, подсуетятся
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

В выписке по дебетовой КОКО светиться уже начисленные % по депозитному свойству — 190,57 ₴ брутто.
Незабываем, что сегодня последний день месяца. ;)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:45

  MASolomko написав:В выписке по дебетовой КОКО светиться уже начисленные % по депозитному свойству — 190,57 ₴ брутто.
Незабываем, что сегодня последний день месяца. ;)

У мну уже и выплаченными чистыми в выписке горят. Но пуша еще не было
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:50

  MASolomko написав:В выписке по дебетовой КОКО светиться уже начисленные % по депозитному свойству — 190,57 ₴ брутто.
Незабываем, что сегодня последний день месяца. ;)


Интересно это у Вас с пятнадцати тисяч 190.57 грн. %?
У меня светится сума 148,28 грн. % с пятнадцати тисяч за ноябрь месяц, почему разные?
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:55

Да-с, сёдня все касиво -- прилетело, улетело, цьом :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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