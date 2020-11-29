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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4444444544464447

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 468
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 468
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:153.41 очищенными :)
У банка другое мнение 153,40
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:58

  stas_rst написав:уже і пуш прийшов ... після виводу назовні :)
день перестає бути нудним :)
да, форвард радует оперативностью
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:06

  MASolomko написав:
  clientage написав:153.41 очищенными :)
У банка другое мнение 153,40

У меня на один экк зашло 153.40, а др. 153.41 :lol: :lol:
Вот щас пытаюсь понять какой из них я на 30 сек раньше перетрахивал :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:08

  clientage написав:
  MASolomko написав:
  clientage написав:153.41 очищенными
У банка другое мнение 153,40

У меня на один экк зашло 153.40, а др. 153.41 :lol:
Вот щас пытаюсь понять какой из них я на 30 сек раньше перетрахивал :mrgreen:

У мну 2 карты разных МПС и по обеим 153,41 - так что ошибки быть не может - правильная именно эта сумма :mrgreen: :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:10

  omb написав:
  stas_rst написав:уже і пуш прийшов ... після виводу назовні :)
день перестає бути нудним :)
да, форвард радует оперативностью

Надо добавить "... в этом месяце". Потому как несколько месяцев подобная "разовая акция досрочной щедрости уже была", а потом вновь все вернулось на "далеко за полночь" ;(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

4 * 153.40
mustbe
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