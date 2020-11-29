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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:56
clientage написав:
153.41 очищенными
У банка другое мнение 153,40
₴
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:58
stas_rst написав:
уже і пуш прийшов ... після виводу назовні
день перестає бути нудним
да, форвард радует оперативностью
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Пон 30 лис, 2020 15:06
MASolomko написав: clientage написав:
153.41 очищенными
У банка другое мнение 153,40
₴
У меня на один экк зашло 153.40, а др. 153.41
Вот щас пытаюсь понять какой из них я на 30 сек раньше перетрахивал
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 30 лис, 2020 15:08
clientage написав: MASolomko написав: clientage написав:
153.41 очищенными
У банка другое мнение 153,40
₴
У меня на один экк зашло 153.40, а др. 153.41
Вот щас пытаюсь понять какой из них я на 30 сек раньше перетрахивал
У мну 2 карты разных МПС и по обеим 153,41 - так что ошибки быть не может - правильная именно эта сумма
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Пон 30 лис, 2020 15:10
omb написав: stas_rst написав:
уже і пуш прийшов ... після виводу назовні
день перестає бути нудним
да, форвард радует оперативностью
Надо добавить "... в этом месяце". Потому как несколько месяцев подобная "разовая акция досрочной щедрости уже была", а потом вновь все вернулось на "далеко за полночь" ;(
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
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- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 1193 раз.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 15:16
4 * 153.40
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