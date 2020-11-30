Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:54
ukrprom2014 на онлайн как раз больше шансов
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:25
omb написав: ukrprom2014
на онлайн как раз больше шансов
В последнее время Розетка не дает кошерных категорий - ни технику, ни электронику.
Я вначале покупаю какую-нибудь ненужную дешевку, например
https://rozetka.com.ua/beston_aap2825/p2778087/
Смотрю в приложении Форварда, есть ли КБ.
А фигню потом получаю и возвращаю (благо точка выдачи Розетка под домом) .
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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