RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4445444644474448

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 468
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 468
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:54

ukrprom2014 на онлайн как раз больше шансов
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2518
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:25

  omb написав:ukrprom2014 на онлайн как раз больше шансов

В последнее время Розетка не дает кошерных категорий - ни технику, ни электронику.
Я вначале покупаю какую-нибудь ненужную дешевку, например https://rozetka.com.ua/beston_aap2825/p2778087/
Смотрю в приложении Форварда, есть ли КБ.
А фигню потом получаю и возвращаю (благо точка выдачи Розетка под домом) .
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2097
З нами з: 09.03.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4445444644474448
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: акет, ingtrans, proftpd66, ramaz, Кочевник, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 242, 243, 244
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2431 80440
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 20:10
акет
А-Банк 1 ... 1770, 1771, 1772
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17711 2490454
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 19:58
ruvex
Идея Банк 1 ... 1890, 1891, 1892
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18916 2658238
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 18:30
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2432)
30.11.2020 20:10
Золото XAU/USD (3072)
30.11.2020 20:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.