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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4445444644474448

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 468
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 468
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:54

ukrprom2014 на онлайн как раз больше шансов
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2520
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 197 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:25

  omb написав:ukrprom2014 на онлайн как раз больше шансов

В последнее время Розетка не дает кошерных категорий - ни технику, ни электронику.
Я вначале покупаю какую-нибудь ненужную дешевку, например https://rozetka.com.ua/beston_aap2825/p2778087/
Смотрю в приложении Форварда, есть ли КБ.
А фигню потом получаю и возвращаю (благо точка выдачи Розетка под домом) .
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2100
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Подякував: 25 раз.
Подякували: 138 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:15

ukrprom2014 ну доя розетки есть ньюкарт или была альфа с акцией на 10%
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2520
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 197 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

«Кльована вигода» у грудні.
Обирайте самостійно 3 категорії програми лояльності та необмежену кількість акційних пропозицій від партнерів Forward Bank в http://www.forward-bank.com/cards/koko/11/of_umov.PDF
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2100
З нами з: 09.03.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 138 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:56

и где там категории?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:02

  v57 написав:и где там категории?

Их нету там - ведь целью написания сообщения были вовсе не категории, а рефки ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  v57 написав:и где там категории?

как обычно утром, но не сразу бежать и выбирать - как учили - дождаться все товарищей , выпить чашечку кофе , определиться и выбрать.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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