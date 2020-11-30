Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:54
ukrprom2014 на онлайн как раз больше шансов
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:25
omb написав: ukrprom2014
на онлайн как раз больше шансов
В последнее время Розетка не дает кошерных категорий - ни технику, ни электронику.
Я вначале покупаю какую-нибудь ненужную дешевку, например
https://rozetka.com.ua/beston_aap2825/p2778087/
Смотрю в приложении Форварда, есть ли КБ.
А фигню потом получаю и возвращаю (благо точка выдачи Розетка под домом) .
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Пон 30 лис, 2020 20:15
ukrprom2014 ну доя розетки есть ньюкарт или была альфа с акцией на 10%
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
Повідомлень: 2522
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Додано: Пон 30 лис, 2020 20:56
и где там категории?
v57
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Додано: Пон 30 лис, 2020 21:02
v57 написав:
и где там категории?
Их нету там - ведь целью написания сообщения были вовсе не категории, а рефки
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Пон 30 лис, 2020 21:17
v57 написав:
и где там категории?
как обычно утром, но не сразу бежать и выбирать - как учили - дождаться все товарищей , выпить чашечку кофе , определиться и выбрать.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 ПоДаРуНоК кожному при оформленнi +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz
Goodman
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:17
v57 написав:
и где там категории?
По утверждению на картинке
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... 00x300.jpg
то должны якобы Форвард Онлайн быть.
Но я у себя пока не вижу.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Пон 30 лис, 2020 23:22
ukrprom2014 ага, не видно
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
Повідомлень: 2522
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Додано: Вів 01 гру, 2020 00:12
Форвард сегодня в передовиках - уже можно выбирать кешбек на декабрь!
Anadonta
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Додано: Вів 01 гру, 2020 00:15
Anadonta написав:
Форвард сегодня в передовиках - уже можно выбирать кешбек на декабрь!
фуфловый передовик получился
Яша
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