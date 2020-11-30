|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 00:21
Кабаки й пиво. Буде основною карткою, разом з якоюсь продуктовою...
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8556
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 499 раз.
- Подякували: 534 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 гру, 2020 00:29
chipmunk
Ну и Розетка будет в шоколаде.
Интересно они откат скунсу платят?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2103
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17718
|2491626
|
Пон 30 лис, 2020 23:18
omb
|
|2438
|81143
|
|
|91114
|10785865
|
Пон 30 лис, 2020 22:48
BVA1
|