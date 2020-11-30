|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 00:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кабаки й пиво. Буде основною карткою, разом з якоюсь продуктовою...
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 01 гру, 2020 00:29
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 01 гру, 2020 06:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
А как авто покупать? Закинуть 1,5М грн, прийти в автосалон и сказать я картой хочу оплатить авто?
Додано: Вів 01 гру, 2020 06:29
Нет, конечно. В личку, плизззз.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
Додано: Вів 01 гру, 2020 06:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
там больше упор на сервис , а при продаже - можете доплатить за дополнительную опцию . Ну бывает же - покупаете авто, а вам - можем поставить красные брызговики или синие лампочки в фары, или антикрыло для полетов на высоте 20 см. За все эти достижения - нужно доплатить.
Жаль.... кредитка у меня с нулем, а так бы прикупил бы себе ...... брелка от новой машины.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Зараз переглядають цей форум: vovareuckij і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|