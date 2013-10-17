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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4447444844494450>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 00:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кабаки й пиво. Буде основною карткою, разом з якоюсь продуктовою...
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 00:29

chipmunk
Ну и Розетка будет в шоколаде.
Интересно они откат скунсу платят?
Зображення
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 06:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

А как авто покупать? Закинуть 1,5М грн, прийти в автосалон и сказать я картой хочу оплатить авто?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 06:29

  andreyiskra написав:А как авто покупать? Закинуть 1,5М грн, прийти в автосалон и сказать я картой хочу оплатить авто?


Нет, конечно. В личку, плизззз.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 06:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:А как авто покупать? Закинуть 1,5М грн, прийти в автосалон и сказать я картой хочу оплатить авто?
там больше упор на сервис , а при продаже - можете доплатить за дополнительную опцию . Ну бывает же - покупаете авто, а вам - можем поставить красные брызговики или синие лампочки в фары, или антикрыло для полетов на высоте 20 см. За все эти достижения - нужно доплатить.
Жаль.... кредитка у меня с нулем, а так бы прикупил бы себе ...... брелка от новой машины.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 07:57

  andreyiskra написав:А как авто покупать? Закинуть 1,5М грн, прийти в автосалон и сказать я картой хочу оплатить авто?

Обычно при оплате картой за авто автосалоны накидывают пару-тройку %
ROLF
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 08:02

Доброе утро. Пополнение мобильного с кредитных средств через приложение Форварда входит же в льготный период?
А то я пополнил, в оно пишет - переказ коштiв.
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 08:48

  andreyiskra написав:А как авто покупать? Закинуть 1,5М грн, прийти в автосалон и сказать я картой хочу оплатить авто?

В автосалоне можно купить не только авто.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 08:54

  vitaliy_berdinskikh написав:
  andreyiskra написав:А как авто покупать? Закинуть 1,5М грн, прийти в автосалон и сказать я картой хочу оплатить авто?

В автосалоне можно купить не только авто.

В Эпицентре не только строй материалы...
ROLF
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 08:57

  malinin007 написав:Доброе утро. Пополнение мобильного с кредитных средств через приложение Форварда входит же в льготный период?
А то я пополнил, в оно пишет - переказ коштiв.

Поскольку вас угораздило пополнится через приложение самого скунса - то у вас проблема :(. Буквально в октябре скунс давал кэшбек за комуналь, но платить надо было их приложением, выбирая соотвествующее меню. Так вот кэшбек они конечно начисляли, но подобная оплата шла с МСС 6012 именно как перевод средств и если это было за кредитные - вы вылетали с грейса. Думаю с мобильными через приложение скунса та же история и вам теперь надо гасится в ноль чтобы вернуться в грейс
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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