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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4447444844494450

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 08:59

Я же написал, что через приложение Форварда. До поддержки не дозвониться
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:14

  malinin007 написав:Я же написал, что через приложение Форварда. До поддержки не дозвониться

Это вы мне? Я к моменту написания вашего сообщения уже подправил свое. Если кратко - перчитайте. Если кратко - вы вылетели с грейса и вам надо гасится.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:36

  andreyiskra написав:А как авто покупать? Закинуть 1,5М грн, прийти в автосалон и сказать я картой хочу оплатить авто?

ну КБ 1000грн на авто эт ток на знак аварийной остановки :)
Можно попробовать оплатить 10..12К за залог при выборе конфигурации машинки
Но чаще всего в кассах автосалонов просто прокатывают карту, шобы снять с нее наличку под -2% и т.о. оплатить услуги :evil: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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