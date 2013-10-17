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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 08:59
Я же написал, что через приложение Форварда. До поддержки не дозвониться
Додано: Вів 01 гру, 2020 09:14
Это вы мне? Я к моменту написания вашего сообщения уже подправил свое. Если кратко - перчитайте. Если кратко - вы вылетели с грейса и вам надо гасится.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 01 гру, 2020 09:36
ну КБ 1000грн на авто эт ток на знак аварийной остановки
Можно попробовать оплатить 10..12К за залог при выборе конфигурации машинки
Но чаще всего в кассах автосалонов просто прокатывают карту, шобы снять с нее наличку под -2% и т.о. оплатить услуги
... делайте хоть что-нибудь!
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