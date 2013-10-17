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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 08:59
Я же написал, что через приложение Форварда. До поддержки не дозвониться
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malinin007
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:14
malinin007 написав:
Я же написал, что через приложение Форварда. До поддержки не дозвониться
Это вы мне? Я к моменту написания вашего сообщения уже подправил свое. Если кратко - перчитайте. Если кратко - вы вылетели с грейса и вам надо гасится.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:19
Сообщения с задержкой отправляются.
Дозвонился до оператора, они подтвердили, что все платежи через их приложение не входят в грейс и считаются как переводы. Черти!
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malinin007
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:36
andreyiskra написав:
А как авто покупать? Закинуть 1,5М грн, прийти в автосалон и сказать я картой хочу оплатить авто?
ну КБ 1000грн на авто эт ток на знак аварийной остановки
Можно попробовать оплатить 10..12К за залог при выборе конфигурации машинки
Но чаще всего в кассах автосалонов просто прокатывают карту, шобы снять с нее наличку под -2% и т.о. оплатить услуги
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:43
Подскажите пожалуйста как пополнять желтую карту без комиссий проще всего?
С моно на неё через приложение моно можно? Заход денег на жёлтую без комиссии?
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malinin007
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:57
clientage кстати на прокатывание карты со снятием налички в автосалоне я тож попадал, правда при оплате ТО
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:58
Запчасти на Экзисте окешбечат?
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vcy
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:06
malinin007 написав:
Подскажите пожалуйста как пополнять желтую карту без комиссий проще всего?
Тянуть с монобанка. На монобанк закидывать через терминал АйБокс.
Толкать с ВсеКарта. ВсеКарту пополнять в терминалах/отделениях ПУМБа
Тянуть с Альфы. Альфу пополнять в терминалах Сити24.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:13
vcy написав:
Запчасти на Экзисте окешбечат?
Зачем гадать, если Моня дает 10% за онлайн покупки на Экзист.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:18
Зявився кешбек в вайбері на грудень.
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rosstikf
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