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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4448444944504451

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:35

rosstikf
Вы точно в нужную ветку форума написали? :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:42

  vcy написав:Запчасти на Экзисте окешбечат?

МСС 5533 (Портмоне или Ликпей)
а через https://eshop.elit.ua/ не пробовали?
Там чаще дешевле и Фишка от ОККО еще работает :idea:
... но ассорт-т хуже
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 4448444944504451
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