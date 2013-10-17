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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:35
rosstikf
Вы точно в нужную ветку форума написали?
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Vorlon
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:42
vcy написав:
Запчасти на Экзисте окешбечат?
МСС 5533 (Портмоне или Ликпей)
а через https://eshop.elit.ua/
не пробовали?
Там чаще дешевле и Фишка от ОККО еще работает
... но ассорт-т хуже
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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