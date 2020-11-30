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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:35
rosstikf
Вы точно в нужную ветку форума написали?
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Vorlon
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:42
vcy написав:
Запчасти на Экзисте окешбечат?
МСС 5533 (Портмоне или Ликпей)
а через https://eshop.elit.ua/
не пробовали?
Там чаще дешевле и Фишка от ОККО еще работает
... но ассорт-т хуже
И у Мони именно на Экзист 10%
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:15
КБ по кредитной КОКО визе начисляется так же, как и по мастеру, нюансов нет?
В официальных условиях вроде таких ограничений нет.
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dr_morgenstern
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:20
dr_morgenstern написав:
КБ по кредитной КОКО визе начисляется так же, как и по мастеру, нюансов нет?
В официальных условиях вроде таких ограничений нет.
У жены Master кредитка, у меня Visa - никаких отличий.
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Striker
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:41
dr_morgenstern написав:
КБ по кредитной КОКО визе начисляется так же, как и по мастеру, нюансов нет?
В официальных условиях вроде таких ограничений нет.
а с чего возник такой вопрос?
Кешбечные карты!
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Додано: Вів 01 гру, 2020 15:45
Striker написав: dr_morgenstern написав:
КБ по кредитной КОКО визе начисляется так же, как и по мастеру, нюансов нет?
В официальных условиях вроде таких ограничений нет.
У жены Master кредитка, у меня Visa - никаких отличий.
Добрый день. Вижу у вас есть рефссылка на ПУПБ. Напишите мне пожалуйста в ЛС для приглашения. По ссылке почему-то не совсем понятно как оформить
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malinin007
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