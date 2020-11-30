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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4448444944504451

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:35

rosstikf
Вы точно в нужную ветку форума написали? :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:42

  vcy написав:Запчасти на Экзисте окешбечат?

МСС 5533 (Портмоне или Ликпей)
а через https://eshop.elit.ua/ не пробовали?
Там чаще дешевле и Фишка от ОККО еще работает :idea:
... но ассорт-т хуже
И у Мони именно на Экзист 10% 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

КБ по кредитной КОКО визе начисляется так же, как и по мастеру, нюансов нет?
В официальных условиях вроде таких ограничений нет.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:20

  dr_morgenstern написав:КБ по кредитной КОКО визе начисляется так же, как и по мастеру, нюансов нет?
В официальных условиях вроде таких ограничений нет.

У жены Master кредитка, у меня Visa - никаких отличий.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:41

  dr_morgenstern написав:КБ по кредитной КОКО визе начисляется так же, как и по мастеру, нюансов нет?
В официальных условиях вроде таких ограничений нет.
а с чего возник такой вопрос?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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  Striker написав:
  dr_morgenstern написав:КБ по кредитной КОКО визе начисляется так же, как и по мастеру, нюансов нет?
В официальных условиях вроде таких ограничений нет.

У жены Master кредитка, у меня Visa - никаких отличий.

Добрый день. Вижу у вас есть рефссылка на ПУПБ. Напишите мне пожалуйста в ЛС для приглашения. По ссылке почему-то не совсем понятно как оформить
malinin007
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