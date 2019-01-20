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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:51
malinin007 написав:
В ЛС писать не могу, напишите мне в ЛС альтернативный способ связи.
Я написал номер своего Вайбера. Скинул ещё почту.
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Вів 01 гру, 2020 19:32
cohan
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