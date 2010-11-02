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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:51
malinin007 написав:
В ЛС писать не могу, напишите мне в ЛС альтернативный способ связи.
Я написал номер своего Вайбера. Скинул ещё почту.
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- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Додано: Чет 03 гру, 2020 00:59
Кто-то проверял как настроены терминалы на пнукте выдачи Розетки на пр.Победы в Киеве?
Тоже маркетплейс? Или Техника?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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