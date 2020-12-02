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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:51
malinin007 написав:
В ЛС писать не могу, напишите мне в ЛС альтернативный способ связи.
Я написал номер своего Вайбера. Скинул ещё почту.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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Додано: Чет 03 гру, 2020 00:59
Кто-то проверял как настроены терминалы на пнукте выдачи Розетки на пр.Победы в Киеве?
Тоже маркетплейс? Или Техника?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Чет 03 гру, 2020 19:54
активировал кредитку, оформлял по рефке
перевод с карты другого банка на коко - считается ли это как первая операция для получения 100+100 или нужно потратить в магазине через pos терминал? как вообще понять +100 грн, якщо перша операція безготівкова - по идее все операции по карте безналичные
через какой срок бонус начислится и куда именно?
если получить бонус по кредитке, можно ли еще раз по рефке подать заявку на дебетовую карту и получить бонус ?
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wtf
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:02
wtf написав:
активировал кредитку, оформлял по рефке
перевод с карты другого банка на коко - считается ли это как первая операция для получения 100+100 или нужно потратить в магазине через pos терминал? как вообще понять +100 грн, якщо перша операція безготівкова - по идее все операции по карте безналичные
через какой срок бонус начислится и куда именно?
если получить бонус по кредитке, можно ли еще раз по рефке подать заявку на дебетовую карту и получить бонус ?
Надо операция именно через pos. Можно оплату в инете. Но не перевод а именно оплата товаров или услуг. За рефку выплатаят на следующий день а приветсвенные 100 грн. раньше платили до 8 числа следующего месяца. Как сейчас не скажу. После получения по рефке по кредитке опять на рефку по дебетке подаваться можно - кэшбек будет.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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