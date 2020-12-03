активировал кредитку, оформлял по рефке перевод с карты другого банка на коко - считается ли это как первая операция для получения 100+100 или нужно потратить в магазине через pos терминал? как вообще понять +100 грн, якщо перша операція безготівкова - по идее все операции по карте безналичные через какой срок бонус начислится и куда именно? если получить бонус по кредитке, можно ли еще раз по рефке подать заявку на дебетовую карту и получить бонус ?
wtf написав:активировал кредитку, оформлял по рефке перевод с карты другого банка на коко - считается ли это как первая операция для получения 100+100 или нужно потратить в магазине через pos терминал? как вообще понять +100 грн, якщо перша операція безготівкова - по идее все операции по карте безналичные через какой срок бонус начислится и куда именно? если получить бонус по кредитке, можно ли еще раз по рефке подать заявку на дебетовую карту и получить бонус ?
Надо операция именно через pos. Можно оплату в инете. Но не перевод а именно оплата товаров или услуг. За рефку выплатаят на следующий день а приветсвенные 100 грн. раньше платили до 8 числа следующего месяца. Как сейчас не скажу. После получения по рефке по кредитке опять на рефку по дебетке подаваться можно - кэшбек будет.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0