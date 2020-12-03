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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4449445044514452

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:51

  malinin007 написав:В ЛС писать не могу, напишите мне в ЛС альтернативный способ связи.

Я написал номер своего Вайбера. Скинул ещё почту.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 00:59

Кто-то проверял как настроены терминалы на пнукте выдачи Розетки на пр.Победы в Киеве?
Тоже маркетплейс? Или Техника?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

активировал кредитку, оформлял по рефке
перевод с карты другого банка на коко - считается ли это как первая операция для получения 100+100 или нужно потратить в магазине через pos терминал? как вообще понять +100 грн, якщо перша операція безготівкова - по идее все операции по карте безналичные
через какой срок бонус начислится и куда именно?
если получить бонус по кредитке, можно ли еще раз по рефке подать заявку на дебетовую карту и получить бонус ?
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:02

  wtf написав:активировал кредитку, оформлял по рефке
перевод с карты другого банка на коко - считается ли это как первая операция для получения 100+100 или нужно потратить в магазине через pos терминал? как вообще понять +100 грн, якщо перша операція безготівкова - по идее все операции по карте безналичные
через какой срок бонус начислится и куда именно?
если получить бонус по кредитке, можно ли еще раз по рефке подать заявку на дебетовую карту и получить бонус ?

Надо операция именно через pos. Можно оплату в инете. Но не перевод а именно оплата товаров или услуг. За рефку выплатаят на следующий день а приветсвенные 100 грн. раньше платили до 8 числа следующего месяца. Как сейчас не скажу. После получения по рефке по кредитке опять на рефку по дебетке подаваться можно - кэшбек будет.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:49

  ukrprom2014 написав:Кто-то проверял как настроены терминалы на пнукте выдачи Розетки на пр.Победы в Киеве?
Тоже маркетплейс? Или Техника?

На Политехе, если о нем вопрос, 5399 и на обычной выдаче, и на алкоголе; т.е. маркетплейс
AVF
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:36

  AVF написав:
  ukrprom2014 написав:Кто-то проверял как настроены терминалы на пнукте выдачи Розетки на пр.Победы в Киеве?
Тоже маркетплейс? Или Техника?

На Политехе, если о нем вопрос, 5399 и на обычной выдаче, и на алкоголе; т.е. маркетплейс

Не, на Житомирской, Победы 136.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:06

барсік дурить клієнтів http://prntscr.com/vvcjyo (із поштової виписки)
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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:барсік дурить клієнтів

а в чем обман?
в понятие до 12% попадают значения от 0 до 12
wtf
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