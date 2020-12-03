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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4450445144524453>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:51

  malinin007 написав:В ЛС писать не могу, напишите мне в ЛС альтернативный способ связи.

Я написал номер своего Вайбера. Скинул ещё почту.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 00:59

Кто-то проверял как настроены терминалы на пнукте выдачи Розетки на пр.Победы в Киеве?
Тоже маркетплейс? Или Техника?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

активировал кредитку, оформлял по рефке
перевод с карты другого банка на коко - считается ли это как первая операция для получения 100+100 или нужно потратить в магазине через pos терминал? как вообще понять +100 грн, якщо перша операція безготівкова - по идее все операции по карте безналичные
через какой срок бонус начислится и куда именно?
если получить бонус по кредитке, можно ли еще раз по рефке подать заявку на дебетовую карту и получить бонус ?
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:02

  wtf написав:активировал кредитку, оформлял по рефке
перевод с карты другого банка на коко - считается ли это как первая операция для получения 100+100 или нужно потратить в магазине через pos терминал? как вообще понять +100 грн, якщо перша операція безготівкова - по идее все операции по карте безналичные
через какой срок бонус начислится и куда именно?
если получить бонус по кредитке, можно ли еще раз по рефке подать заявку на дебетовую карту и получить бонус ?

Надо операция именно через pos. Можно оплату в инете. Но не перевод а именно оплата товаров или услуг. За рефку выплатаят на следующий день а приветсвенные 100 грн. раньше платили до 8 числа следующего месяца. Как сейчас не скажу. После получения по рефке по кредитке опять на рефку по дебетке подаваться можно - кэшбек будет.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:49

  ukrprom2014 написав:Кто-то проверял как настроены терминалы на пнукте выдачи Розетки на пр.Победы в Киеве?
Тоже маркетплейс? Или Техника?

На Политехе, если о нем вопрос, 5399 и на обычной выдаче, и на алкоголе; т.е. маркетплейс
AVF
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:36

  AVF написав:
  ukrprom2014 написав:Кто-то проверял как настроены терминалы на пнукте выдачи Розетки на пр.Победы в Киеве?
Тоже маркетплейс? Или Техника?

На Политехе, если о нем вопрос, 5399 и на обычной выдаче, и на алкоголе; т.е. маркетплейс

Не, на Житомирской, Победы 136.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:06

барсік дурить клієнтів http://prntscr.com/vvcjyo (із поштової виписки)
:roll:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:барсік дурить клієнтів

а в чем обман?
в понятие до 12% попадают значения от 0 до 12
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 01:53

тоді хай пишуть до 100! :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 06:48

Платил вчера на Розетке (оплата на сайте из кабинета сэйлера) картой за их услуги - хитронадутый чечёткин провёл это почтовыми услугами. Буду по старинке сибасом маслать.
За покупку товаров этот базарплац какую проводку оформляет? Платил кто недавно?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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