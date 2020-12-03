активировал кредитку, оформлял по рефке перевод с карты другого банка на коко - считается ли это как первая операция для получения 100+100 или нужно потратить в магазине через pos терминал? как вообще понять +100 грн, якщо перша операція безготівкова - по идее все операции по карте безналичные через какой срок бонус начислится и куда именно? если получить бонус по кредитке, можно ли еще раз по рефке подать заявку на дебетовую карту и получить бонус ?
wtf написав:активировал кредитку, оформлял по рефке перевод с карты другого банка на коко - считается ли это как первая операция для получения 100+100 или нужно потратить в магазине через pos терминал? как вообще понять +100 грн, якщо перша операція безготівкова - по идее все операции по карте безналичные через какой срок бонус начислится и куда именно? если получить бонус по кредитке, можно ли еще раз по рефке подать заявку на дебетовую карту и получить бонус ?
Надо операция именно через pos. Можно оплату в инете. Но не перевод а именно оплата товаров или услуг. За рефку выплатаят на следующий день а приветсвенные 100 грн. раньше платили до 8 числа следующего месяца. Как сейчас не скажу. После получения по рефке по кредитке опять на рефку по дебетке подаваться можно - кэшбек будет.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Платил вчера на Розетке (оплата на сайте из кабинета сэйлера) картой за их услуги - хитронадутый чечёткин провёл это почтовыми услугами. Буду по старинке сибасом маслать. За покупку товаров этот базарплац какую проводку оформляет? Платил кто недавно?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.