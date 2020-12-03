Форвард Банк Forward Bank
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:45
swan forever написав:
Платил вчера на Розетке (оплата на сайте из кабинета сэйлера) картой за их услуги - хитронадутый чечёткин провёл это почтовыми услугами. Буду по старинке сибасом маслать.
За покупку товаров этот базарплац какую проводку оформляет? Платил кто недавно?
Вроде, нареканий Розетка- Сибас не было (отсутствие кешбека)... Плачу Сибасом также, в этом месяце.
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jay2004
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:17
jay2004 а причем тут сибас, если там непопадание по мсс коду
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omb
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:37
ukrprom2014 написав: AVF написав: ukrprom2014 написав:
Кто-то проверял как настроены терминалы на пнукте выдачи Розетки на пр.Победы в Киеве?
Тоже маркетплейс? Или Техника?
На Политехе, если о нем вопрос, 5399 и на обычной выдаче, и на алкоголе; т.е. маркетплейс
Не, на Житомирской, Победы 136.
на Жит тож 5399. Но там же несколько терминалов, хз как на остальных...
Sergion
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:29
swan forever написав:
За покупку товаров этот базарплац какую проводку оформляет?
последняя оплата на сайте картой альфабанка получилась 5399
wtf
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:36
wtf написав: swan forever написав:
За покупку товаров этот базарплац какую проводку оформляет?
последняя оплата на сайте картой альфабанка получилась 5399
различные товары общего назначения -
http://mcc.in.ua/5399
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:50
swan forever написав:
различные товары общего назначения
если там действительно 5399 то forward online должно распознать как маркетплейсы на которые в этом месяце есть кешбек
wtf
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:33
Если на дебетку капнула денежка и стало выше 15к, то если пульнуть в этот день р2р куда-то на эту сумму, чтобы снова стало 15к, будет ли система считать, что на карте >15к? Или надо отправлять СЭП?
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Striker
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:39
Striker, токо пулять или сэпить Фарсом.
Востаннє редагувалось
clientage
в П'ят 04 гру, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:46
clientage написав:
токо пулять или сэпить Фарсом.
Чужая тянулка оприходуется через +1..2дн
Пулялка Фарса по Пт. работает до 18:00
Благодарочка. А если пулять р2р, то ещё и % пару дней покапают на эту сумму?
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Striker
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