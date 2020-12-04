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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4451445244534454>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:45

  swan forever написав:Платил вчера на Розетке (оплата на сайте из кабинета сэйлера) картой за их услуги - хитронадутый чечёткин провёл это почтовыми услугами. Буду по старинке сибасом маслать.
За покупку товаров этот базарплац какую проводку оформляет? Платил кто недавно?


Вроде, нареканий Розетка- Сибас не было (отсутствие кешбека)... Плачу Сибасом также, в этом месяце.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:17

jay2004 а причем тут сибас, если там непопадание по мсс коду
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:37

  ukrprom2014 написав:
  AVF написав:
  ukrprom2014 написав:Кто-то проверял как настроены терминалы на пнукте выдачи Розетки на пр.Победы в Киеве?
Тоже маркетплейс? Или Техника?

На Политехе, если о нем вопрос, 5399 и на обычной выдаче, и на алкоголе; т.е. маркетплейс

Не, на Житомирской, Победы 136.

на Жит тож 5399. Но там же несколько терминалов, хз как на остальных...
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  swan forever написав:За покупку товаров этот базарплац какую проводку оформляет?

последняя оплата на сайте картой альфабанка получилась 5399
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:36

  wtf написав:
  swan forever написав:За покупку товаров этот базарплац какую проводку оформляет?

последняя оплата на сайте картой альфабанка получилась 5399


различные товары общего назначения - http://mcc.in.ua/5399
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  swan forever написав:различные товары общего назначения

если там действительно 5399 то forward online должно распознать как маркетплейсы на которые в этом месяце есть кешбек
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:33

Если на дебетку капнула денежка и стало выше 15к, то если пульнуть в этот день р2р куда-то на эту сумму, чтобы снова стало 15к, будет ли система считать, что на карте >15к? Или надо отправлять СЭП?
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:39

Striker, токо пулять или сэпить Фарсом
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 04 гру, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:токо пулять или сэпить Фарсом

Расшифруйте пожалуйста для новичков на форуме. Тоже интересует этот вопрос.
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:54

  malinin007 написав:
  clientage написав:токо пулять или сэпить Фарсом

Расшифруйте пожалуйста для новичков на форуме. Тоже интересует этот вопрос.

отправить по р2р (перевод с карты на карту) или СЭПом (системой электорнных платежей) через Интернет банкинг/приложение Форвард банка.
novichok
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