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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:38
novichok
p2p це обов'язково за межі банку чи ви рахуєте переказ всередині ІБ теж як p2p?
напр. КоКо - інша карта тут же чи КОКО - ощадний рах.
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greenozon
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:43
greenozon написав:novichok
p2p це обов'язково за межі банку чи ви рахуєте переказ всередині ІБ теж як p2p?
напр. КоКо - інша карта тут же чи КОКО - ощадний рах.
З КОКО дебіт на КОКО кредит Фарс пуляє день у день, принаймні в робочий час.
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:49
Что такое Фарс?
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malinin007
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:50
malinin007 написав:
Что такое Фарс?
БэкОфис Форвард Банка
Кстати, у Конкорда бэкофис СоСо называется
Востаннє редагувалось clientage
в П'ят 04 гру, 2020 21:53, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:51
В какое расчетное время фиксируется остаток на дебетовой карте? Если за сутки было как больше 15к так и меньше 15к, какой процент будут считать за эти сутки?
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malinin007
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:51
malinin007 написав:
Что такое Фарс?
Фарс - Форвард банк, он же скунс.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:55
malinin007 написав:
В какое расчетное время фиксируется остаток на дебетовой карте? Если за сутки было как больше 15к так и меньше 15к, какой процент будут считать за эти сутки?
Если в конце дня на счету до 15к, то повышенный, если больше - пониженный.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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