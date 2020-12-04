Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:40

Goodman написав: Никто не знает, когда ОНО пройдет по балансу. Никто не знает, когда ОНО пройдет по балансу.

Goodman написав: У мне есть депозиты и есть остаток на КОКО в пределах 14777....888...999, Постоянно слежу , перекидываю %% , но пока не выхожу на общепринятую на форуме сумму за 15Кна КОКО. У мне есть депозиты и есть остаток на КОКО в пределах 14777....888...999, Постоянно слежу , перекидываю %% , но пока не выхожу на общепринятую на форуме сумму за 15Кна КОКО.

А вам это и не надо - важно знать сколько на карте по данным скунса есть по состоянию на вечер - часиков эдак в 18. После этого времени проводится по счету только то что вы сами инициируете в аппке или вэбке скунсаСмотрите вечером выписку, которая формируется в аппке - она показывает честную сумму остатка который будет учитываться для расчета %. Причем даже в 22-00 вы еще способны что либо увеличить или уменьшить, чтобы выйти на нужный показатель. Скунс успевает провести тем же днем даже такие платежи. У меня где то с начала лета остатки в течении дня могут гулять от 1 до 30000 грн., но было только 2-3 дня, когда для начисления % скунсом учитывалось не ровно 15000. Но есть одно но - если скунс виснет, не шлет смс-ки или еще как-то морозится (а по вечерам это бывает особенно в последний рабочий день месяца), то можно и промахнуться