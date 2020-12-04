novichok
p2p це обов'язково за межі банку чи ви рахуєте переказ всередині ІБ теж як p2p?
напр. КоКо - інша карта тут же чи КОКО - ощадний рах.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:38
novichok
p2p це обов'язково за межі банку чи ви рахуєте переказ всередині ІБ теж як p2p?
напр. КоКо - інша карта тут же чи КОКО - ощадний рах.
+50грн !
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:43
З КОКО дебіт на КОКО кредит Фарс пуляє день у день, принаймні в робочий час.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
Что такое Фарс?
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:50
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 04 гру, 2020 21:53, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
В какое расчетное время фиксируется остаток на дебетовой карте? Если за сутки было как больше 15к так и меньше 15к, какой процент будут считать за эти сутки?
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:51
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:55
Если в конце дня на счету до 15к, то повышенный, если больше - пониженный.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:07
Striker
Конец дня-понятие растяжимое. Когда именно, известно точное время?
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Никто не знает, когда ОНО пройдет по балансу. Приложение порой показывает желаемое, но не действительное.
У мне есть депозиты и есть остаток на КОКО в пределах 14777....888...999, Постоянно слежу , перекидываю %% , но пока не выхожу на общепринятую на форуме сумму за 15Кна КОКО.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
А вам это и не надо - важно знать сколько на карте по данным скунса есть по состоянию на вечер - часиков эдак в 18. После этого времени проводится по счету только то что вы сами инициируете в аппке или вэбке скунса
Смотрите вечером выписку, которая формируется в аппке - она показывает честную сумму остатка который будет учитываться для расчета %. Причем даже в 22-00 вы еще способны что либо увеличить или уменьшить, чтобы выйти на нужный показатель. Скунс успевает провести тем же днем даже такие платежи. У меня где то с начала лета остатки в течении дня могут гулять от 1 до 30000 грн., но было только 2-3 дня, когда для начисления % скунсом учитывалось не ровно 15000. Но есть одно но - если скунс виснет, не шлет смс-ки или еще как-то морозится (а по вечерам это бывает особенно в последний рабочий день месяца), то можно и промахнуться
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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