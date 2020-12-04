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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4452445344544455>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:38

novichok

p2p це обов'язково за межі банку чи ви рахуєте переказ всередині ІБ теж як p2p?
напр. КоКо - інша карта тут же чи КОКО - ощадний рах.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:43

  greenozon написав:novichok

p2p це обов'язково за межі банку чи ви рахуєте переказ всередині ІБ теж як p2p?
напр. КоКо - інша карта тут же чи КОКО - ощадний рах.

З КОКО дебіт на КОКО кредит Фарс пуляє день у день, принаймні в робочий час.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Что такое Фарс?
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:50

  malinin007 написав:Что такое Фарс?

БэкОфис Форвард Банка :mrgreen:
Кстати, у Конкорда бэкофис СоСо называется :wink:
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 04 гру, 2020 21:53, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

В какое расчетное время фиксируется остаток на дебетовой карте? Если за сутки было как больше 15к так и меньше 15к, какой процент будут считать за эти сутки?
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:51

  malinin007 написав:Что такое Фарс?

Фарс - Форвард банк, он же скунс.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:55

  malinin007 написав:В какое расчетное время фиксируется остаток на дебетовой карте? Если за сутки было как больше 15к так и меньше 15к, какой процент будут считать за эти сутки?

Если в конце дня на счету до 15к, то повышенный, если больше - пониженный.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:07

Striker
Конец дня-понятие растяжимое. Когда именно, известно точное время?
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  malinin007 написав:Конец дня-понятие растяжимое. Когда именно, известно точное время?
Никто не знает, когда ОНО пройдет по балансу. Приложение порой показывает желаемое, но не действительное.
У мне есть депозиты и есть остаток на КОКО в пределах 14777....888...999, Постоянно слежу , перекидываю %% , но пока не выхожу на общепринятую на форуме сумму за 15Кна КОКО.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Goodman написав:Никто не знает, когда ОНО пройдет по балансу.
А вам это и не надо - важно знать сколько на карте по данным скунса есть по состоянию на вечер - часиков эдак в 18. После этого времени проводится по счету только то что вы сами инициируете в аппке или вэбке скунса

  Goodman написав:У мне есть депозиты и есть остаток на КОКО в пределах 14777....888...999, Постоянно слежу , перекидываю %% , но пока не выхожу на общепринятую на форуме сумму за 15Кна КОКО.

Смотрите вечером выписку, которая формируется в аппке - она показывает честную сумму остатка который будет учитываться для расчета %. Причем даже в 22-00 вы еще способны что либо увеличить или уменьшить, чтобы выйти на нужный показатель. Скунс успевает провести тем же днем даже такие платежи. У меня где то с начала лета остатки в течении дня могут гулять от 1 до 30000 грн., но было только 2-3 дня, когда для начисления % скунсом учитывалось не ровно 15000. Но есть одно но - если скунс виснет, не шлет смс-ки или еще как-то морозится (а по вечерам это бывает особенно в последний рабочий день месяца), то можно и промахнуться
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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