В цифрах не скажу - специально не тестил и выяснить не пытался. Но очень поздно. Предельно мне известное время 22:07 - это все еще не конец дня, потому как операция в 22:08 была проведена тем же днем.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:46
В цифрах не скажу - специально не тестил и выяснить не пытался. Но очень поздно. Предельно мне известное время 22:07 - это все еще не конец дня, потому как операция в 22:08 была проведена тем же днем.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:54
Только что протестил, в 22:45 отправил р2р на Моно, уже есть проводка.
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:57
если сейчас отправить СЕП на коко-дебит и завтра его засчитают, то начисление % будет с субботу или с понедельника или с восскресенья?
моя версия: восскресенья
но биллинг может быть с понедельника.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 04 гру, 2020 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:58
Flamingo
Не стоит волноваться, т.к. любом случае "попадалово" чуть больше чем на 2 гривны
(15000*0,15/12/31*0,815-15000*0,085/12/31*0,815)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock, STIGA, ukrprom2014, wolt450 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|