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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4453445444554456>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:46

  malinin007 написав:Striker
Конец дня-понятие растяжимое. Когда именно, известно точное время?

В цифрах не скажу - специально не тестил и выяснить не пытался. Но очень поздно. Предельно мне известное время 22:07 - это все еще не конец дня, потому как операция в 22:08 была проведена тем же днем.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:54

Только что протестил, в 22:45 отправил р2р на Моно, уже есть проводка.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:57

если сейчас отправить СЕП на коко-дебит и завтра его засчитают, то начисление % будет с субботу или с понедельника или с восскресенья?

моя версия: восскресенья
но биллинг может быть с понедельника.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 04 гру, 2020 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:58

Flamingo
Не стоит волноваться, т.к. любом случае "попадалово" чуть больше чем на 2 гривны :)
(15000*0,15/12/31*0,815-15000*0,085/12/31*0,815)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:43

  ukrprom2014 написав:Flamingo
Не стоит волноваться, т.к. любом случае "попадалово" чуть больше чем на 2 гривны :)
(15000*0,15/12/31*0,815-15000*0,085/12/31*0,815)

Да я знаю - сам эту цифру раньше озвучивал. Но есть такие педантично настроенные клиенты, для которых важно чтобы обязательно:
- ботиночки были начищены до блеска;
- о стрелочки на штанишках можно было порезаться;
- полотенечки в ванной все висели ровненько;
- суммы на карточках были кругленькие
- и т.д.и т.п.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 01:10

Flamingo как страшно жить)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 07:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Доброе утро. Что такое Сибас?
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 07:14

  malinin007 написав:Доброе утро. Что такое Сибас?

УкрСиббанк.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 07:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вчера знакомый поинтересоваться получил ли я кешбек за его приглашение оформить КОКО КАРД. Он его получил 2 декабря, а мне ничего не было.
Он обратился ко мне из-за того, что были подозрения с махинациями рефссылками там, где он оформлял карту, — слишком долго затянулось оформление (до месяца).

Через обратную связь написали, чтобы разобрались.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 08:43

  MASolomko написав:Он обратился ко мне из-за того, что были подозрения с махинациями рефссылками

Это как? :shock:
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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