Додано: Суб 05 гру, 2020 09:52

MASolomko написав: Вчера знакомый поинтересоваться получил ли я кешбек за его приглашение оформить КОКО КАРД. Он его получил 2 декабря, а мне ничего не было. Вчера знакомый поинтересоваться получил ли я кешбек за его приглашение оформить КОКО КАРД. Он его получил 2 декабря, а мне ничего не было.

Я сталкивался с таким. У Вашего знакомого уже наверняка была одна карта КоКо, правильно? Например дебетка, оформленная по ссылке другого человека, и он оформлял кредитку. Или наоборот. Но суть в чем - если человек уже один раз оформил карту по рефке одного человека, то при попытке оформить карту по рефке другого человека - бонус получит все равно тот человек, чью рефку он использовал первый раз. Как мне сказали на горячке: "Тот первый он есть Ваш самый главный и самый лучший друг - вот ему и положены все преимущества за ваше привлечение как владельца КоКошек". И действительно, я связался тогда с человеком, чью рефку я использовал самый первый раз и он и вправду получил выплату от Скунса. Так что если подобная ситуЁвина и у Вас то это не махинация со ссылкой, а просто у Скунса так оно настроено