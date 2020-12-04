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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4453445444554456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 09:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  MASolomko написав:Вчера знакомый поинтересоваться получил ли я кешбек за его приглашение оформить КОКО КАРД. Он его получил 2 декабря, а мне ничего не было.

Я сталкивался с таким. У Вашего знакомого уже наверняка была одна карта КоКо, правильно? Например дебетка, оформленная по ссылке другого человека, и он оформлял кредитку. Или наоборот. Но суть в чем - если человек уже один раз оформил карту по рефке одного человека, то при попытке оформить карту по рефке другого человека - бонус получит все равно тот человек, чью рефку он использовал первый раз. Как мне сказали на горячке: "Тот первый он есть Ваш самый главный и самый лучший друг - вот ему и положены все преимущества за ваше привлечение как владельца КоКошек". И действительно, я связался тогда с человеком, чью рефку я использовал самый первый раз и он и вправду получил выплату от Скунса. Так что если подобная ситуЁвина и у Вас то это не махинация со ссылкой, а просто у Скунса так оно настроено
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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