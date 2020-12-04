RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4453445444554456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 09:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  MASolomko написав:Вчера знакомый поинтересоваться получил ли я кешбек за его приглашение оформить КОКО КАРД. Он его получил 2 декабря, а мне ничего не было.

Я сталкивался с таким. У Вашего знакомого уже наверняка была одна карта КоКо, правильно? Например дебетка, оформленная по ссылке другого человека, и он оформлял кредитку. Или наоборот. Но суть в чем - если человек уже один раз оформил карту по рефке одного человека, то при попытке оформить карту по рефке другого человека - бонус получит все равно тот человек, чью рефку он использовал первый раз. Как мне сказали на горячке: "Тот первый он есть Ваш самый главный и самый лучший друг - вот ему и положены все преимущества за ваше привлечение как владельца КоКошек". И действительно, я связался тогда с человеком, чью рефку я использовал самый первый раз и он и вправду получил выплату от Скунса. Так что если подобная ситуЁвина и у Вас то это не махинация со ссылкой, а просто у Скунса так оно настроено
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5221
З нами з: 20.03.15
Подякував: 91 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 10:29

  Flamingo написав:суммы на карточках были кругленькие

Это банально удобно. А в случае скунса - даже очень удобно
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4912
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 10:35

А давно Форвард ставки по депозитам в гривне до 9,5% снизил?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
Повідомлень: 470
З нами з: 12.07.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 10:36

Striker
Ушлый менагер СИбаса оформляет клиента через реф.ссылку своей тещи :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2128
З нами з: 09.03.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 10:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:СИбаса

Чего-чего?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1907
З нами з: 31.07.19
Подякував: 50 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 10:46

ingtrans
Манагер Форварда, наверное)
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1243
З нами з: 15.02.20
Подякував: 169 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4453445444554456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, ingtrans, proftpd66, ramaz, Волоdимир і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9126, 9127, 9128
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
91274 10807479
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 гру, 2020 11:40
Shaman
Идея Банк 1 ... 1892, 1893, 1894
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18932 2661447
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 гру, 2020 05:53
ingtrans
Юнекс Банк 1 ... 244, 245, 246
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2456 83353
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 22:52
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91275)
05.12.2020 11:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.