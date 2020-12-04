MASolomko написав:Вчера знакомый поинтересоваться получил ли я кешбек за его приглашение оформить КОКО КАРД. Он его получил 2 декабря, а мне ничего не было.
Я сталкивался с таким. У Вашего знакомого уже наверняка была одна карта КоКо, правильно? Например дебетка, оформленная по ссылке другого человека, и он оформлял кредитку. Или наоборот. Но суть в чем - если человек уже один раз оформил карту по рефке одного человека, то при попытке оформить карту по рефке другого человека - бонус получит все равно тот человек, чью рефку он использовал первый раз. Как мне сказали на горячке: "Тот первый он есть Ваш самый главный и самый лучший друг - вот ему и положены все преимущества за ваше привлечение как владельца КоКошек". И действительно, я связался тогда с человеком, чью рефку я использовал самый первый раз и он и вправду получил выплату от Скунса. Так что если подобная ситуЁвина и у Вас то это не махинация со ссылкой, а просто у Скунса так оно настроено
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0