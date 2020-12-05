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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 гру, 2020 15:42
vitaliy_berdinskikh написав: omb написав: ramaz написав:А давно Форвард ставки по депозитам в гривне до 9,5% снизил?
новости на сайте регулярно форвард выкладывает
Только вот новости про понижение ставки по депозитам нет.Исправляюсь
.
Выложил, но не в новостях, а в объявлениях которые найти это примерно как выйти на оператора через голосовое меню киевстара или лайфсела.https://www.forward-bank.com/press-cent ... epozitami/
З такими ставками і з Фарса геть ! А хто ще хоче залишатися в гривні треба не гаяти часу і стовбитися в моні )
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