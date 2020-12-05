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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 гру, 2020 15:42
vitaliy_berdinskikh написав: omb написав: ramaz написав:А давно Форвард ставки по депозитам в гривне до 9,5% снизил?
новости на сайте регулярно форвард выкладывает
Только вот новости про понижение ставки по депозитам нет.Исправляюсь
.
Выложил, но не в новостях, а в объявлениях которые найти это примерно как выйти на оператора через голосовое меню киевстара или лайфсела.https://www.forward-bank.com/press-cent ... epozitami/
З такими ставками і з Фарса геть ! А хто ще хоче залишатися в гривні треба не гаяти часу і стовбитися в моні )
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Додано: Суб 05 гру, 2020 22:22
Ответьте пожалуйста,что за банк Моня?
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Nona9
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Додано: Суб 05 гру, 2020 22:24
Nona9 написав:
Ответьте пожалуйста,что за банк Моня?
Монобанк.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Додано: Суб 05 гру, 2020 22:28
Спасибо
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Nona9
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Додано: Суб 05 гру, 2020 22:46
Nona9
Мадам, извините за любопытство, но где была ваша засада эти десять с лишним лет, как Вы зарегистрировались на форуме¿¿¿
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Суб 05 гру, 2020 16:43
V2
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