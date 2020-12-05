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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4454445544564457

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  omb написав:
  ramaz написав:А давно Форвард ставки по депозитам в гривне до 9,5% снизил?
новости на сайте регулярно форвард выкладывает

Только вот новости про понижение ставки по депозитам нет.

Исправляюсь.
Выложил, но не в новостях, а в объявлениях которые найти это примерно как выйти на оператора через голосовое меню киевстара или лайфсела.
https://www.forward-bank.com/press-cent ... epozitami/

З такими ставками і з Фарса геть ! А хто ще хоче залишатися в гривні треба не гаяти часу і стовбитися в моні )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:22

Ответьте пожалуйста,что за банк Моня?
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:24

  Nona9 написав:Ответьте пожалуйста,что за банк Моня?


Монобанк.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:28

Спасибо
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:46

Nona9
Мадам, извините за любопытство, но где была ваша засада эти десять с лишним лет, как Вы зарегистрировались на форуме¿¿¿
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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