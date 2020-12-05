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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4454445544564457

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  omb написав:
  ramaz написав:А давно Форвард ставки по депозитам в гривне до 9,5% снизил?
новости на сайте регулярно форвард выкладывает

Только вот новости про понижение ставки по депозитам нет.

Исправляюсь.
Выложил, но не в новостях, а в объявлениях которые найти это примерно как выйти на оператора через голосовое меню киевстара или лайфсела.
https://www.forward-bank.com/press-cent ... epozitami/

З такими ставками і з Фарса геть ! А хто ще хоче залишатися в гривні треба не гаяти часу і стовбитися в моні )
1finanсier
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Ответьте пожалуйста,что за банк Моня?
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:24

  Nona9 написав:Ответьте пожалуйста,что за банк Моня?


Монобанк.
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MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:28

Спасибо
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:46

Nona9
Мадам, извините за любопытство, но где была ваша засада эти десять с лишним лет, как Вы зарегистрировались на форуме¿¿¿
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 08:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:У Вашего знакомого уже наверняка была одна карта КоКо, правильно?
Со слов знакомого.
Полгода назад он сделал попытку оформить платёжную карту КОКО по моей ссылке. После общения через телефон пришёл к менеджеру. Тот ответил, что не видит заявки и давай оформлять по своей рефералке — знакомый возмущается и в итоге карту не выдали.

Когда в его городе появились другие менеджеры, он решил снова попытать своё счастье по моей же реферальной ссылке. Мугрыжили больше месяца, карта выдана, но кешбек за оформление выдан не понятно кому...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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