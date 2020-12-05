Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 гру, 2020 15:42
vitaliy_berdinskikh написав: omb написав: ramaz написав: А давно Форвард ставки по депозитам в гривне до 9,5% снизил?
новости на сайте регулярно форвард выкладывает
Только вот новости про понижение ставки по депозитам нет.
Исправляюсь
.
Выложил, но не в новостях, а в объявлениях которые найти это примерно как выйти на оператора через голосовое меню киевстара или лайфсела.
https://www.forward-bank.com/press-cent ... epozitami/
З такими ставками і з Фарса геть ! А хто ще хоче залишатися в гривні треба не гаяти часу і стовбитися в моні )
1finanсier
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Додано: Суб 05 гру, 2020 22:22
Ответьте пожалуйста,что за банк Моня?
Nona9
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Додано: Суб 05 гру, 2020 22:24
Nona9 написав:
Ответьте пожалуйста,что за банк Моня?
Монобанк.
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jay2004
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Додано: Суб 05 гру, 2020 22:28
Спасибо
Nona9
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Додано: Суб 05 гру, 2020 22:46
Nona9 Мадам, извините за любопытство, но где была ваша засада эти десять с лишним лет, как Вы зарегистрировались на форуме¿¿¿
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Додано: Нед 06 гру, 2020 08:00
Flamingo написав:
У Вашего знакомого уже наверняка была одна карта КоКо, правильно?
Со слов знакомого.
Полгода назад он сделал попытку оформить платёжную карту КОКО по моей ссылке. После общения через телефон пришёл к менеджеру. Тот ответил, что не видит заявки и давай оформлять по своей рефералке — знакомый возмущается и в итоге карту не выдали.
Когда в его городе появились другие менеджеры, он решил снова попытать своё счастье по моей же реферальной ссылке. Мугрыжили больше месяца, карта выдана, но кешбек за оформление выдан не понятно кому...
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MASolomko
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