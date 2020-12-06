Додано: Суб 05 гру, 2020 22:46

Nona9

Мадам, извините за любопытство, но где была ваша засада эти десять с лишним лет, как Вы зарегистрировались на форуме¿¿¿

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.