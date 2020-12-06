Flamingo написав:У Вашего знакомого уже наверняка была одна карта КоКо, правильно?
Со слов знакомого. Полгода назад он сделал попытку оформить платёжную карту КОКО по моей ссылке. После общения через телефон пришёл к менеджеру. Тот ответил, что не видит заявки и давай оформлять по своей рефералке — знакомый возмущается и в итоге карту не выдали.
Когда в его городе появились другие менеджеры, он решил снова попытать своё счастье по моей же реферальной ссылке. Мугрыжили больше месяца, карта выдана, но кешбек за оформление выдан не понятно кому...
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MASolomko написав:Когда в его городе появились другие менеджеры, он решил снова попытать своё счастье по моей же реферальной ссылке. Мугрыжили больше месяца, карта выдана, но кешбек за оформление выдан не понятно кому...
Сейчас намного строже - заявку заводят на горячей линии , там же можно выбрать тип карты Виза или МС. Потом просят выбрать ближ точку выдачи или отделение. Потом просят указать удобное для Вас время. Если говорите - я туда уже иду - менеджеру в вайбере ставят на вид, что он ДОЛЖЕН ВАС ОБСЛУЖИТЬ. Бежит и выдает карту, еше и должен закрыть заявку. Мне не закрыл - на след день мне опять звонили с горячки и интересовались - как дела, ходил ли я туда, дали карту и вообще .
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MASolomko написав:Когда в его городе появились другие менеджеры, он решил снова попытать своё счастье по моей же реферальной ссылке. Мугрыжили больше месяца, карта выдана, но кешбек за оформление выдан не понятно кому...
Сейчас намного строже - заявку заводят на горячей линии , там же можно выбрать тип карты Виза или МС. Потом просят выбрать ближ точку выдачи или отделение. Потом просят указать удобное для Вас время. Если говорите - я туда уже иду - менеджеру в вайбере ставят на вид, что он ДОЛЖЕН ВАС ОБСЛУЖИТЬ. Бежит и выдает карту, еше и должен закрыть заявку. Мне не закрыл - на след день мне опять звонили с горячки и интересовались - как дела, ходил ли я туда, дали карту и вообще .
Почти год назад было почти всё так как Вы написали, за исключением того, что меня кто-то ждал в точке выдачи. Там вообще ответственного не было на месте и как он мне потом сказал никто его не предупредил о заявке и я не первый кому назначали встречу в КЦ, а точку продаж не уведомляли.
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