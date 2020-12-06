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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4455445644574458

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:02

Квесторе_поверніться а какая разница есть ли нет? человек просто сообщил информацию
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2562
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:04

  omb написав:Квесторе_поверніться а какая разница есть ли нет? человек просто сообщил информацию

Забув геть про 20% що ще можна заюзати...може хто юзає шоб проконсультуватись.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35367
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:09

Під подвійгий відсоток Просту чи Голд треба заюзати?
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _avtor.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35367
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4455445644574458
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