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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 гру, 2020 19:02
Квесторе_поверніться а какая разница есть ли нет? человек просто сообщил информацию
Кешбечные карты!
Додано: Нед 06 гру, 2020 19:04
Забув геть про 20% що ще можна заюзати...може хто юзає шоб проконсультуватись.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 19:09
Під подвійгий відсоток Просту чи Голд треба заюзати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Нед 06 гру, 2020 22:41
СЕП кто-то отправлял в 390к туда-сюда без фин мона? может лучше до 150к?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 06 гру, 2020 22:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
Это лимит старого финмона, он уже врядли актуален. Если кто-то прицепится за 390 то он может и за 50 задать вопрос.
Тем более Гороховский писал что серия платежей даже более подозрительна чем одиночный платеж. Конечно не у всех банков один и тот же алгоритм, но дробление не гарантирует что платежи пройдут.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 07 гру, 2020 05:56
Ходят такие суммы (до 390к), но в анкете банка Вы не должны быть бомжом.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 10:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Бот в телеге совсем плохой стал, страдает склерозом, забыл все мои карты.
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:04
ходить будь яка сума, якщо призначення платежу має посилання на документ, який можна пред'явити якщо фінмон банку зацікавиться
без документів - русская рулєтка, 50 на 50
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:42
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