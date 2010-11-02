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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4456445744584459>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:02

Квесторе_поверніться а какая разница есть ли нет? человек просто сообщил информацию
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:04

  omb написав:Квесторе_поверніться а какая разница есть ли нет? человек просто сообщил информацию

Забув геть про 20% що ще можна заюзати...може хто юзає шоб проконсультуватись.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:09

Під подвійгий відсоток Просту чи Голд треба заюзати?
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _avtor.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:41

СЕП кто-то отправлял в 390к туда-сюда без фин мона? может лучше до 150к?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:может лучше до 150к?

Это лимит старого финмона, он уже врядли актуален. Если кто-то прицепится за 390 то он может и за 50 задать вопрос.

Тем более Гороховский писал что серия платежей даже более подозрительна чем одиночный платеж. Конечно не у всех банков один и тот же алгоритм, но дробление не гарантирует что платежи пройдут.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 05:56

  proftpd66 написав:СЕП кто-то отправлял в 390к туда-сюда без фин мона? может лучше до 150к?


Ходят такие суммы (до 390к), но в анкете банка Вы не должны быть бомжом.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Бот в телеге совсем плохой стал, страдает склерозом, забыл все мои карты.

У Вас немає карткових договорів. Якщо це не так- зверніться до Довідково-інформаційного центру (тел. 583)
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:04

  proftpd66 написав:СЕП кто-то отправлял в 390к туда-сюда без фин мона? может лучше до 150к?


ходить будь яка сума, якщо призначення платежу має посилання на документ, який можна пред'явити якщо фінмон банку зацікавиться

без документів - русская рулєтка, 50 на 50
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:38

А кто то пробовал промоплату на prom.ua c каким МСС она идет?
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:42

  REA 1109 написав:А кто то пробовал промоплату на prom.ua c каким МСС она идет?

6012
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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