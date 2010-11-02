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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:45
ingtrans написав: REA 1109 написав:
А кто то пробовал промоплату на prom.ua c каким МСС она идет?
6012
У меня 6538- денежные переводы.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 11:47
Скільки зараз на залишок Коко кредитної і дебетової?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Додано: Пон 07 гру, 2020 11:51
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Пон 07 гру, 2020 11:53
greenozon написав:
без документів - русская рулєтка, 50 на 50
этаа, руська рулетка =1/6, шо умрешь
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 07 гру, 2020 11:54
... делайте хоть что-нибудь!
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