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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4456445744584459

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:45

  ingtrans написав:
  REA 1109 написав:А кто то пробовал промоплату на prom.ua c каким МСС она идет?

6012

У меня 6538- денежные переводы.
lel
 
Повідомлень: 2783
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Подякував: 1012 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Скільки зараз на залишок Коко кредитної і дебетової?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
Повідомлень: 1389
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Подякував: 7 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:51

  Ethereum написав:Скільки зараз на залишок Коко кредитної і дебетової?

https://www.forward-bank.com/cards/koko-debit/ и https://www.forward-bank.com/cards/koko-credit/
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:без документів - русская рулєтка, 50 на 50

этаа, руська рулетка =1/6, шо умрешь :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:54

  ingtrans написав:
  Ethereum написав:Скільки зараз на залишок Коко кредитної і дебетової?

https://www.forward-bank.com/cards/koko-debit/ и https://www.forward-bank.com/cards/koko-credit/

А на Сбере, пока 8%?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:58

  clientage написав:
  greenozon написав:без документів - русская рулєтка, 50 на 50

этаа, руська рулетка =1/6, шо умрешь :mrgreen:

По мнению 5/6 ученых игра в русскую рулетку совершенно безопасна :)
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