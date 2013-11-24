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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:45
ingtrans написав: REA 1109 написав:
А кто то пробовал промоплату на prom.ua c каким МСС она идет?
6012
У меня 6538- денежные переводы.
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lel
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Додано: Пон 07 гру, 2020 11:47
Скільки зараз на залишок Коко кредитної і дебетової?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Ethereum
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Додано: Пон 07 гру, 2020 11:51
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Пон 07 гру, 2020 11:53
greenozon написав:
без документів - русская рулєтка, 50 на 50
этаа, руська рулетка =1/6, шо умрешь
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 07 гру, 2020 11:54
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:36
lel написав: ingtrans написав: REA 1109 написав:
А кто то пробовал промоплату на prom.ua c каким МСС она идет?
6012
У меня 6538- денежные переводы.
Зависит от типа карты.
VISA -6012
MC - 6538
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Додано: Пон 07 гру, 2020 13:02
clientage
Шеф
Согласно тарифов по продукту «Сберегательный счет для физических лиц», начисление процентов на остаток собственных средств на счете в национальной валюте, на сумму от 1 000 грн. – 7.5 % годовых.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Пон 07 гру, 2020 20:10
Пытаюсь отправить СЕП в другой банк с Коко Кредитки(за свои). Не выпускают, ошибка. Неудачно выбрал время перевода(не рабочее) или надо отправлять с ощадного(текущего) счета?
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vcy
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Додано: Пон 07 гру, 2020 20:50
vcy p2p в 19.00 на моню улетел и прилетел
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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