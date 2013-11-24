vcy
Пошел за утрееним ПУМБом - войти в приложение не возможно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 22:09
vcy
Пошел за утрееним ПУМБом - войти в приложение не возможно
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 07 гру, 2020 22:46
ukrprom2014 а что в пумбе?
Кешбечные карты!
Додано: Пон 07 гру, 2020 22:50
при попытке любой оплаты в интернете (даже родственным хабом) выдает ошибку и не грузится окно для 3д-секюра - пишет не пройдена проверка безопасности (для загрузки окна )
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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