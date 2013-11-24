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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4457445844594460

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:09

vcy
Пошел за утрееним ПУМБом - войти в приложение не возможно :(
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:46

ukrprom2014 а что в пумбе?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:50

  omb написав:ukrprom2014 а что в пумбе?

при попытке любой оплаты в интернете (даже родственным хабом) выдает ошибку и не грузится окно для 3д-секюра - пишет не пройдена проверка безопасности (для загрузки окна :shock: )
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:45

подтверждения 3дс как у мони?

Помогите, пуши с подтверждениями кодов могут приходить на приложение, а не телефон? У меня они с первого дня вечно на мобильный приходят, что сейчас стало неудобным. Имея доступ в приложение даже мелочевку в 100 грн нельзя перекинуть п2п без 3ДС на мобильный.
При этом в приложении, ясное дело, пуш включен - это же условие бесплатности.

Если должны на телефон приходить - исправлял кто-то подобное поведение как у меня?
И меняется ли необходимость 3ДС если отправлять п2п на уже сохраненную карту другого банка в приложении?

P.S. У Форварда до сих пор деб-ная практика что Зона самообслуживания работает только в рабочее банковское время. Даже у Ущербанка - и то, "Зона 24/7" работает с 6-00 до 23-00.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:43

Закончилась Депозитка, хочу оформить Коко дебет, оставила заявку на сайте, ответили, что не оформят. Это только мне или оформляют только кредитки?
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  sonechko написав:Закончилась Депозитка, хочу оформить Коко дебет, оставила заявку на сайте, ответили, что не оформят. Это только мне или оформляют только кредитки?
даже не знаю - мне в карантин с порога дали кокодебит , сказал, что буду ложить депозиты. оформлял по Рефке. Все нормуль. Давича кококредит дали, тоже по рефке но без КЛ. Никогда от них не слышал слово нет.
PS Подойдите в точку присутствия, там будет счастье.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:27

  sonechko написав:Закончилась Депозитка, хочу оформить Коко дебет, оставила заявку на сайте, ответили, что не оформят. Это только мне или оформляют только кредитки?

Без катри не юзається в ІБ?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:38

  Квесторе_поверніться написав:
  sonechko написав:Закончилась Депозитка, хочу оформить Коко дебет, оставила заявку на сайте, ответили, что не оформят. Это только мне или оформляют только кредитки?

Без катри не юзається в ІБ?

Та нет ,ИБ подключен, Депозитка закончилась, но еще 3 мес действует.
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:06

Sonechko, мусите відвідати відділення шоб перевипустити депозитку...мабуть.
І не КоКо а саме депозитку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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