vcy
Пошел за утрееним ПУМБом - войти в приложение не возможно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 22:09
vcy
Пошел за утрееним ПУМБом - войти в приложение не возможно
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 07 гру, 2020 22:46
ukrprom2014 а что в пумбе?
Кешбечные карты!
Додано: Пон 07 гру, 2020 22:50
при попытке любой оплаты в интернете (даже родственным хабом) выдает ошибку и не грузится окно для 3д-секюра - пишет не пройдена проверка безопасности (для загрузки окна )
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:45
подтверждения 3дс как у мони?
Помогите, пуши с подтверждениями кодов могут приходить на приложение, а не телефон? У меня они с первого дня вечно на мобильный приходят, что сейчас стало неудобным. Имея доступ в приложение даже мелочевку в 100 грн нельзя перекинуть п2п без 3ДС на мобильный.
При этом в приложении, ясное дело, пуш включен - это же условие бесплатности.
Если должны на телефон приходить - исправлял кто-то подобное поведение как у меня?
И меняется ли необходимость 3ДС если отправлять п2п на уже сохраненную карту другого банка в приложении?
P.S. У Форварда до сих пор деб-ная практика что Зона самообслуживания работает только в рабочее банковское время. Даже у Ущербанка - и то, "Зона 24/7" работает с 6-00 до 23-00.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:43
Закончилась Депозитка, хочу оформить Коко дебет, оставила заявку на сайте, ответили, что не оформят. Это только мне или оформляют только кредитки?
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
даже не знаю - мне в карантин с порога дали кокодебит , сказал, что буду ложить депозиты. оформлял по Рефке. Все нормуль. Давича кококредит дали, тоже по рефке но без КЛ. Никогда от них не слышал слово нет.
PS Подойдите в точку присутствия, там будет счастье.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:27
Без катри не юзається в ІБ?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:38
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:06
Sonechko, мусите відвідати відділення шоб перевипустити депозитку...мабуть.
І не КоКо а саме депозитку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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