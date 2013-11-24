Додано: Вів 08 гру, 2020 11:45

Помогите, пуши с подтверждениями кодов могут приходить на приложение, а не телефон? У меня они с первого дня вечно на мобильный приходят, что сейчас стало неудобным. Имея доступ в приложение даже мелочевку в 100 грн нельзя перекинуть п2п без 3ДС на мобильный.

При этом в приложении, ясное дело, пуш включен - это же условие бесплатности.



Если должны на телефон приходить - исправлял кто-то подобное поведение как у меня?

И меняется ли необходимость 3ДС если отправлять п2п на уже сохраненную карту другого банка в приложении?



P.S. У Форварда до сих пор деб-ная практика что Зона самообслуживания работает только в рабочее банковское время. Даже у Ущербанка - и то, "Зона 24/7" работает с 6-00 до 23-00.

https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард