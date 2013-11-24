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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4458445944604461

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:36

sonechko
Отсутствием кэшбеков.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:46

  sonechko написав:
  Квесторе_поверніться написав:Sonechko, мусите відвідати відділення шоб перевипустити депозитку...мабуть.
І не КоКо а саме депозитку.

А чем Депозитка отличается от Коко дебит?

Там СМС на халяву.
Ну і паралельно можете замовити КоКодебіт за посиланням
http://lx4.me/c/M1NMYoaB ...ВАм передзвонять.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35395
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:03

  Квесторе_поверніться написав:
  sonechko написав:
  Квесторе_поверніться написав:Sonechko, мусите відвідати відділення шоб перевипустити депозитку...мабуть.
І не КоКо а саме депозитку.

А чем Депозитка отличается от Коко дебит?

Там СМС на халяву.
Ну і паралельно можете замовити КоКодебіт за посиланням
http://lx4.me/c/M1NMYoaB ...ВАм передзвонять.

за посиланням идет коко кредит, как и у всех остальных.
sonechko
 
Повідомлень: 198
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Подякував: 55 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:15

Re: Депозитка

  sonechko написав:а нет ,ИБ подключен, Депозитка закончилась, но еще 3 мес действует.

Заканчивалась депозитка, выдали новую с коротким сроком (полгода). Счет был неработоспособен до активации новой карты. Со старой не экспериментировал на оплату, использую для получения процентов и хранения до 15000.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
pepe
 
Повідомлень: 96
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Подякував: 6 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

  sonechko написав:А чем Депозитка отличается от Коко дебит?

Тем что депозитку уже не открывают.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2135
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Подякував: 26 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:27

  sonechko написав:за посиланням идет коко кредит, как и у всех остальных.

Коли Вам передзвонять потрібно сказати що хочете КоКо Дебет і буде Вам радість.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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