Квесторе_поверніться написав:Sonechko, мусите відвідати відділення шоб перевипустити депозитку...мабуть. І не КоКо а саме депозитку.
А чем Депозитка отличается от Коко дебит?
Там СМС на халяву. Ну і паралельно можете замовити КоКодебіт за посиланням http://lx4.me/c/M1NMYoaB ...ВАм передзвонять.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
sonechko написав:а нет ,ИБ подключен, Депозитка закончилась, но еще 3 мес действует.
Заканчивалась депозитка, выдали новую с коротким сроком (полгода). Счет был неработоспособен до активации новой карты. Со старой не экспериментировал на оплату, использую для получения процентов и хранения до 15000.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc +50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist