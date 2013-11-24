sonechko
Отсутствием кэшбеков.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:46
Там СМС на халяву.
Ну і паралельно можете замовити КоКодебіт за посиланням
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:03
за посиланням идет коко кредит, как и у всех остальных.
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:15
Re: Депозитка
Заканчивалась депозитка, выдали новую с коротким сроком (полгода). Счет был неработоспособен до активации новой карты. Со старой не экспериментировал на оплату, использую для получения процентов и хранения до 15000.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:27
Коли Вам передзвонять потрібно сказати що хочете КоКо Дебет і буде Вам радість.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Замовляйте не сумнывайтесь...при дзвінку з банку уточните.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:12
Але старі депозитки термін яких завершився перевипускають.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:17
у банки есть овердрафт.
НО банка не дает его использовать при любых обстоятельствах!
если пополнить карту СЕП на 10к до 16:00 и пытаться через П2П отправить, то пишет что нет денег на карте (но они есть, в билинге не засчитались, но было до 16:00) и я думаю тоже самое будет если снять в банкомате.
если срочно надо, то эта банка отпадает.
Лучше: моно, izi, альфа - это из бесплатных п2п и СЕП. БЕЗ овердрафта платного
UPD
Оказывается что надо подождать около часа чтобы можно было пользоваться деньги . Через час нету сообщения что денег нету
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 08 гру, 2020 16:45, всього редагувалось 1 раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Як перевіряли шо вони є?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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