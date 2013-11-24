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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4459446044614462

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:39

Квесторе_поверніться

На карте есть 10к, а пишет что денег нету при п2п и тянучками.

UPD

Оказывается что надо подождать около часа чтобы можно было пользоваться деньги . Через час нету сообщения что денег нету :)
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:50

proftpd66 у меня такое если залез в кредитный лимит, тогда ему час надо, чтобы погаситься и потом отпустить деньги, а если в плюсе то можно моментально пулять куда-то после пополнения
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:04

  omb написав:proftpd66 у меня такое если залез в кредитный лимит, тогда ему час надо, чтобы погаситься и потом отпустить деньги, а если в плюсе то можно моментально пулять куда-то после пополнения



коко-дебит
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:05

  proftpd66 написав:Квесторе_поверніться

На карте есть 10к, а пишет что денег нету при п2п и тянучками.

UPD

Оказывается что надо подождать около часа чтобы можно было пользоваться деньги . Через час нету сообщения что денег нету :)

В виписці є сума? При СЕПі овер ше не спостерігав.
Заглючити може додаток чи ІБ.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:29

  proftpd66 написав:Квесторе_поверніться

На карте есть 10к, а пишет что денег нету при п2п и тянучками.

UPD

Оказывается что надо подождать около часа чтобы можно было пользоваться деньги . Через час нету сообщения что денег нету :)

при пополнении депозита тоже пишет денех нет
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:31

  Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:Оказывается что надо подождать около часа чтобы можно было пользоваться деньги . Через час нету сообщения что денег нету :)

В виписці є сума? При СЕПі овер ше не спостерігав.
Заглючити може додаток чи ІБ.


Тут просто при СЭПе деньги на карту попадают только через некоторое время после того как оказались на счете.
Час это еще не самый худший вариант.
Aps
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