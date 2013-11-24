Квесторе_поверніться
На карте есть 10к, а пишет что денег нету при п2п и тянучками.
UPD
Оказывается что надо подождать около часа чтобы можно было пользоваться деньги . Через час нету сообщения что денег нету
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:39
Квесторе_поверніться
На карте есть 10к, а пишет что денег нету при п2п и тянучками.
UPD
Оказывается что надо подождать около часа чтобы можно было пользоваться деньги . Через час нету сообщения что денег нету
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:50
proftpd66 у меня такое если залез в кредитный лимит, тогда ему час надо, чтобы погаситься и потом отпустить деньги, а если в плюсе то можно моментально пулять куда-то после пополнения
Кешбечные карты!
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:04
коко-дебит
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:05
В виписці є сума? При СЕПі овер ше не спостерігав.
Заглючити може додаток чи ІБ.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 17:29
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:31
Тут просто при СЭПе деньги на карту попадают только через некоторое время после того как оказались на счете.
Час это еще не самый худший вариант.
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