|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:39
Квесторе_поверніться
На карте есть 10к, а пишет что денег нету при п2п и тянучками.UPD
Оказывается что надо подождать около часа чтобы можно было пользоваться деньги . Через час нету сообщения что денег нету
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3810
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:50
proftpd66 у меня такое если залез в кредитный лимит, тогда ему час надо, чтобы погаситься и потом отпустить деньги, а если в плюсе то можно моментально пулять куда-то после пополнения
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2576
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:04
omb написав:proftpd66
у меня такое если залез в кредитный лимит, тогда ему час надо, чтобы погаситься и потом отпустить деньги, а если в плюсе то можно моментально пулять куда-то после пополнения
коко-дебит
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3810
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:05
proftpd66 написав:Квесторе_поверніться
На карте есть 10к, а пишет что денег нету при п2п и тянучками.UPD
Оказывается что надо подождать около часа чтобы можно было пользоваться деньги . Через час нету сообщения что денег нету
В виписці є сума? При СЕПі овер ше не спостерігав.
Заглючити може додаток чи ІБ.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35411
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1773 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:29
proftpd66 написав:Квесторе_поверніться
На карте есть 10к, а пишет что денег нету при п2п и тянучками.UPD
Оказывается что надо подождать около часа чтобы можно было пользоваться деньги . Через час нету сообщения что денег нету
при пополнении депозита тоже пишет денех нет
-
J
-
-
- Повідомлень: 5047
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:31
Квесторе_поверніться написав: proftpd66 написав:
Оказывается что надо подождать около часа чтобы можно было пользоваться деньги . Через час нету сообщения что денег нету
В виписці є сума? При СЕПі овер ше не спостерігав.
Заглючити може додаток чи ІБ.
Тут просто при СЭПе деньги на карту попадают только через некоторое время после того как оказались на счете.
Час это еще не самый худший вариант.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3332
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:31
proftpd66 написав:
коко-дебит
странно, такого у меня не было
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2576
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:33
Квесторе_поверніться написав: proftpd66 написав:Квесторе_поверніться
На карте есть 10к, а пишет что денег нету при п2п и тянучками.UPD
Оказывается что надо подождать около часа чтобы можно было пользоваться деньги . Через час нету сообщения что денег нету
В виписці є сума? При СЕПі овер ше не спостерігав.
Заглючити може додаток чи ІБ.
в приложении есть, в выписке не смотрел. Но если есть в приложении, то в выписке полюбому.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3810
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:38
Aps написав: Квесторе_поверніться написав: proftpd66 написав:
Оказывается что надо подождать около часа чтобы можно было пользоваться деньги . Через час нету сообщения что денег нету
В виписці є сума? При СЕПі овер ше не спостерігав.
Заглючити може додаток чи ІБ.
Тут просто при СЭПе деньги на карту попадают только через некоторое время после того как оказались на счете.
Час это еще не самый худший вариант.
с текущего сберсчета тоже пишет денех нет
-
J
-
-
- Повідомлень: 5047
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:33
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 10239
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 730 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17765
|2503489
|
|
|91363
|10823184
|
|
|1002
|145667
|
|